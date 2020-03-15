ما هي أهم المهارات واتجاهات التوظيف في الإمارات لعام 2020؟

بين وظيفة وشركة ناشئة وحياة عائلية.. كيف توازن كل هذا بدبي؟

نشر هذا المقال بالتعاون مع موقع التوظيف الإلكتروني بيت.كوم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يعد سوق العمل في الإمارات جاذباً للعديد من الكفاءات من كافة أنحاء العالم، ولكن إن كنت تفكر بالسفر للعمل في الدولة خلال هذا العام، عليك أخذ بعض الأمور بعين الاعتبار قبل أن تتخذ قرارك النهائي.

من المهم الاطلاع على الأمور التي تبحث عنها معظم الشركات في الإمارات مثل المهارات والمؤهلات الأكاديمية والأدوار الوظيفية، ومن ثم السعي لصقل مهاراتك كي تزيد من فرص عثورك على وظيفة فور وصولك للدولة.

وفي مؤشر لفرص العمل في منطقة الشرق الأوسط، اكتشفنا أن حوالي ثلثي أو 68% من الشركات في دولة الإمارات تخطط للتوظيف خلال هذا العام.

إليك كل ما قد تحتاج معرفته عمّا يتعلق بتأمين وظيفة في الإمارات:

الأدوار الوظيفية والمهارات المطلوبة في الإمارات

ستقوم غالبية شركات الإمارات بتوفير وظائف للمناصب المبتدئة والمتوسطة، بحيث يرتفع الطلب على التنفيذي المبتدئ (34%)، يليه التنفيذي (28%) والتنفيذي الأول (28%).

وتعتبر وظائف تنفيذي المبيعات (21%) والمحاسب (15%) وممثل خدمة العملاء (11%) من أكثر الأدوار طلباً في الإمارات.

كما صرّح أكثر من ثلث المجيبين (34%) أنهم يبحثون عن المرشحين الذين يمتلكون مهارات في التسويق والمبيعات، بينما يبحث 30% من أصحاب العمل عن المرشحين من ذوي المهارات الإدارية، في حين أن 28% يبحثون عن مرشحين من ذوي الخبرة المتوسطة.

وبرزت مهارات التواصل الجيدة باللغتين الإنجليزية والعربية (50%)، والمهارات القيادية (48%) والقدرة على العمل ضمن فريق (47%)، من أكثر المهارات المطلوبة.

وتعتبر شهادات إدارة الأعمال (29%)، والهندسة (21%) والتجارة (21%) المؤهلات الأكاديمية الأكثر طلباً من قبل أصحاب العمل في الإمارات، تليها العلوم (14%).

أكثر القطاعات جاذبية للكفاءات في الإمارات

برزت قطاعات الإعلان والتسويق والعلاقات العامة (29%)، والبناء والتطوير العقاري (29%) كأكثر القطاعات جذباً للكفاءات في الإمارات، تليها قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات (26%) والضيافة والترفيه (26%).

من ناحية أخرى، برزت قطاعات الخدمات المصرفية والمالية (28%)، والنفط والغاز والبتروكيماويات (26%) كأكثر القطاعات جذباً للكفاءات المحلية، في حين تعد قطاعات الخدمات المصرفية والمالية (28%) والإعلان والتسويق والعلاقات العامة (27%) الأكثر جذباً للخريجين الجدد.

أما بالنسبة للكفاءات النسائية، فقد برزت قطاعات الخدمات المصرفية والمالية (33%) والإعلان والتسويق والعلاقات العامة (31%) كالأكثر جذباً لها، يليها قطاع الضيافة والترفيه (26%).