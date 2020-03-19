دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—كشفت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا/ أو ما يُعرف بأ"إسكوا"، أن نحو 1.7 مليون وظيفة ستفد في الدول العربية خلال العام 2020 بسبب فيروس كورونا الجديد أو ما يُعرف باسم "كوفيد-19".

وتغريدة للجنة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، لافتة إلى أن تقديرات الخسائر الاقتصادية في الدول العربية ستبلغ نحو 42 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمال للاقتصادات في هذه الدول مجتمعة.

جاء ذلك على لسان الخبير نيرانجان سارانجي، الذي نشرت اللجنة مقابلة معه على صفحتها بتويتر، حيث قال: "هذا ليس استثنائيا لأن النمو العالمي قد تراجع للنصف عما كان متوقعا للعام 2020"، لافتا على أنه قد يتراجع أكثر نتيجة لانتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وفي الأسواق النامية.

ويذكر أن روجر داو، الرئيس والمدير التنفيذي لجمعية السفر الأمريكية قال في تصريحات لشبكة CNN إن فيروس كورونا كبد اقتصاد أمريكا خسائر بلغت 800 مليار دولار، مضيفاً أن صناعة السفر وحدها خسرت ما قيمته 355 مليار دولار.