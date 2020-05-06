نظرا لتأثير فيروس كورونا.. الخطوط القطرية تُعلن تسريح عدد من العاملين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت الخطوط الجوية القطرية أنها ستسرح عددا من موظفيها بسبب الأزمة التي يمر بها قطاع الطيران المدني نظرا لتفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت الخطوط الجوية القطرية في بيان لها إن عليها التصرف بحزم لحماية مستقبلها في ظل التحديات البارزة التي فرضها تفشي فيروس كورونا على قطاع الطيران.

وأشارت الخطوط القطرية إلى أنها ستسرح عددا من موظفيها نظرا لتخفيف الأعباء الاقتصادية التي فرضها فيروس كورونا، حسبما جاء في البيان.

وأعربت الخطوط الجوية القطرية عن "أسفها" لكل شخص يفقد وظيفتها وأكدت أنها ستُمكن الموظفين المرحين من العودة إلى عملهما فور تحسن الظروف، دون أن تذكر عدد الوظائف التي ستستغني عنها.