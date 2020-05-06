دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—دعا الإعلامي السعودي، خالد العقيلي، إلى التوقف عما وصفه بـ"جعل الموظف السعودي كبش فداء"، وضرورة أن تكون العمالة الوافدة (المغتربون) هم الأولى بالاستغناء عنهم في الوظائف.

جاء ذلك في برنامج يبث على قناة السعودية الرسمية، حيث قال العقيلي: "توصل معي الكثيرون أنهم سرحوا من وظائفهم أو مهددين بالتسريح من وظائفهم وهذول ورائهم أسر ومن يعولوهم وتحدياتنا كبيرة والأزمة ليست سهلة، أنا أقول للقطاع الخاص وأصحاب العمل، دولتنا العظيمة وقيادتها الحكيمة ترى أحرجت الجميع بحزمة قرارات وحوافز ودعم ما أتوقع ان شفناه في أي دولة.."

وتابع قائلا: "لكن للأسف هناك من أصحاب الأعمال في القطاع الخاص الي ما يخجلون من أنفسهم ولا يعرفون معنى الوفاء للوطن وأبناءه ويحاولون استغلال أزمة كورونا بتعمدهم فصل الموظفين السعوديين تحت ذريعة ما يسمونه القوة القاهرة في نظام العمل والي أكيد ما تجيز لهم قانونيا ولا تخولهم لاستغلال المادة بغير محلها بحفظ أنهم يحافظون على أرباحهم الي تعودوا عليها قبل الأزمة.."

وأردف: "نقطة ثانية مهمة، وضوح فاضح أن سيطرة العمالة الوافدة على الاقتصاد للأسف أصبحت خطر حقيقي على الأمن الوطني وليس فقط على الجانب الاقتصادي بل ابعد من ذلك بكثير، يعني بالتستر والا السعودة الوهمية يجب أن نتوقف عن جعل الموظف السعودي هو كبش فداء مع كل أزمة، أجعلوا العمالة الوافدة الي حلت مكان السعودي الي أكفأ منها هو الأولى بالاستغناء وليس ابن الوطن.."