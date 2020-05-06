دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تناول المحلل الاقتصادي السعودي، مازن السديري، التحديات التي تواجهها المملكة نتيجة تراجع أسعار النفط وفيروس كورونا الجديد أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد-19".

وقال السديري في مقابلة أجراها على قناة روتانا خليجية: "مشكلة الميزانية السعودية أن جزء منها غير مرن يصعب أنك تشيله، حجم الرواتب في المملكة ارتفع في الحقيقة إلى 504 مليار، يعني تحتاج سعر بترول 55 دولار لو افترضنا أن البترول فقط يذهب للرواتب.. المملكة قامت بعملية ترشيد كبيرة، يعني الانفاق الرأسمالي كان مقدر أصلا في البداية أن يكون 240 ونزل إلى 143 مليار ونزل أكثر من الـ50 مليار في أمور كثيرة روجعت.."

وحول توقعاته بإمكانية تسريح الحكومة السعودية لموظفين، قال السديري: "لا لا أتوقع، الحكومة السعودية حريصة على المواطنين وحياتهم وجودة حياتهم، لا أتوقع أبدا يكون في تسريح مواطنين، ولكن ممكن أن المملكة تأخذ ضمن الخطوات الاحترازية أنه بعض البدلات ممكن أنها جزئيا تمس.."

وتابع قائلا: "نسبة الموظفين العاملين في الدولة حسب الاحصائيات نسبة الموظفين الذين يعملون بالدولة عالية من القوى العاملة وهي حريصة على تماسك المجتمع، المملكة دولة عندها رؤية لا تعمل ليوم وليلة، عندها مشروع رؤية عمره 10 سنوات.."