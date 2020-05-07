شبكة CNN توحد استراتيجيتها التجارية العالمية تحت قيادة راني رعد

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلنت شبكة CNN، الخميس، تعيين راني رعد رئيسًا للعمليات التجارية، في منصب عالمي جديد، لتوسيع مسارات الأعمال الجديدة للشبكة، وزيادة قيمة الخدمات التي تقدمها CNN للشركاء التجاريين حول العالم.

ويأتي قرار تعيين رعد، الذي صدر الخميس، بهدف جمع إدارة واستراتيجية نشاط الشبكة التجاري في عملية واحدة، واتباع نهج تكاملي أكثر سلاسة وعالمية، في طريقة تقييم CNN لاحتياجات السوق وتطوير الحلول والعمل مع الشركاء، بحسب بيان لشبكة CNN.

ولتحقيق ذلك وضمان استمرار بقاء CNN في أفضل وضع لمواصلة نجاحها التجاري، سيعمل رعد عن كثب مع إدارة المبيعات في WarnerMedia، وعالميا على نشاط CNN الإعلاني والتوزيعي، كما سيقود العمليات الدولية التجارية في CNN International (خارج أمريكا)، وتحقيق أكبر استفادة من عمليات إيرادات CNN Worldwide (داخل أمريكا وجميع أنحاء العالم)، وتعظيم الإمكانيات التجارية من تطوير منتجات جديدة.

وقال جيف زوكر، رئيس WarnerMedia للأخبار والرياضة، ورئيس Worldwide CNN عن تعيين رعد: "هذا الوقت هو الأمثل للمضي في العمل ضمن استراتيجية وهدف جلي فيما يتعلق بتوليد الإيرادات عبر منصات CNN Worldwide".

وأضاف: "من خلال توحيد جهود راني وفريقه مع بقية منظومة CNN، ليس هناك شك في أن ذلك سيحدث فرقًا كبيرًا في قدرتنا على إيجاد طرق جديدة لممارسة الأعمال التجارية وتعزيز الفرص لعملائنا حول العالم".

من جانبه، قال رعد: "لا أعتقد أنني رأيت وقتا كانت فيه CNN بهذا القدر من التأثير، سواء في الولايات المتحدة أو حول العالم. إن عصر التغيير الهيكلي في سوق الإعلام، والطلب المتزايد على الأخبار الموثقة، والأثر الاقتصادي لفيروس كورونا (كوفيد 19)، يغيرون بشكل أساسي الطريقة التي نحتاجها للعمل مع شركائنا التجاريين".

وأضاف: "بفضل علامتنا التجارية المتميزة والحلول المتطورة والوصول العالمي، أصبح من المهم الآن أكثر من أي وقت مضى أن يكون لشركائنا التجاريين، أينما كانوا، وصول أكبر وأسرع إلى قدرات وإمكانيات CNN العالمية".

ويذكر أن راني رعد، وهو لبناني الأصل، بدأ عمله في شبكة CNN منذ 22 عامًا، واستهل حياته المهنية بمقر الشركة في نيويورك قبل أن يتولى عددًا من المناصب الدولية العليا مع CNN وWarnerMedia.

في عام 2013، جمع رعد جميع العمليات التجارية الخاصة بشبكة CNN خارج الولايات المتحدة، في إدارة CNN International Commercial (CNNIC)، بما في ذلك الإعلانات والرعاية، ومبيعات المحتوى والترخيص، والتسويق والجمهور والبيانات.

ومنذ ذلك الحين، قام راني، بصفته رئيسًا لـ CNNIC بتطوير الأعمال من خلال تقديم استراتيجية معتمدة على البيانات، عبر المنصات، مع قدرات رقمية متزايدة، مصممة لمجموعة واسعة من احتياجات العملاء والسوق عبر أكثر من 200 دولة ومنطقة.