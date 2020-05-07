الاقتصاد البريطاني يتجه نحو أسوأ تراجع له منذ 300 عام

فيروس كورونا.. هذا ما قد يبدو عليه الأمر بعد الاستيقاظ من "غيبوبة" اقتصادية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تظهر توقعات جديدة من بنك إنجلترا أن الاقتصاد البريطاني يتجه نحو أسوأ انكماش له منذ أكثر من 300 عام بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقال البنك المركزي يوم الخميس إن الاقتصاد البريطاني قد ينكمش بنسبة 14٪ هذا العام، ما سيكون أكبر انكماش سنوي منذ العام 1706، بناء على أفضل تقديرات البيانات التاريخية من البنك.

وفي تقرير بحث أثر الوباء، قال بنك إنجلترا إن الناتج المحلي الإجمالي تقلص بنسبة 3٪ في الربع الأول من هذا العام، وسوف ينخفض بنسبة تصل إلى 25٪ في الربع الثاني، تاركاً الاقتصاد أصغر بنحو 30٪ مما كان عليه في نهاية العام 2019. كما من المتوقع أن يرتفع مستوى البطالة إلى 9٪.

وخفّض البنك المركزي أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي في مارس/ آذار، وأطلق برنامج شراء سندات بقيمة 200 مليار جنيه إسترليني، أي حوالي 248 مليار دولار، مصمم لمواجهة الصدمة الاقتصادية الناجمة عن أسابيع من إجراءات الإغلاق وتوقيف الإنتاج.

ومن المرجح اتخاذ المزيد من الإجراءات في الأشهر المقبلة، حيث صوت عضوان في لجنة السياسة النقدية لضخ 100 مليار جنيه إسترليني إضافي، أي 124 مليار دولار، في برنامج التحفيز، ويتوقع اقتصاديون موافقة الأعضاء الآخرين بمجرد أن يصبح الوضع أكثر وضوحاً.

ويتوقع البنك المركزي انتعاشاً اقتصادياً سريعا العام المقبل، إلّا أنه حذر من أن الكثير يعتمد على كيفية تطور الوباء، إذ في حال استمر الفيروس بالانتشار، واضطرت الحكومة إلى تمديد أو إعادة فرض الإغلاق، فقد تكون هناك حاجة إلى أكثر من 100 مليار جنيه إسترليني.