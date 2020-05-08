10 ألعاب في شعارات Google المبتكرة الرائجة.. إليك القائمة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عادت لعبة PAC-MAN التي تعتبر إحدى أكثر الألعاب الرائجة والمبتكرة إلى شعارات Google عند الدخول إلى موقع البحث، حيث ما عليك سوى الضغط على الشعار لبدء اللعبة.

لعبة باك مان على غوغل من PAC-MAN™ & ©1980 BANDAI NAMCO Entertainment Inc.

إلى جانب لعبة PAC-MAN وعند الضغط على شعار غوغل ستبرز لك قائمة بـ9 ألعاب التي يمكنك ممارستها فورا ومنها ما يلي:

1- Coding

2- Cricket

3- Fishchinger

4- Rockmore

5- Garden

6- Scoville

7- Loteria

8- Halloween2

9- Hip hop

وتعد غوغل واحدة من بين العديد من شركات التكنولوجيا التي وضعت بعض مواردها المالية والتقنية الهائلة في محاولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا الجديد أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد-19" وإجراءات التباعد الاجتماعي والبقاء في المنازل.

والتزمت شركة غوغل بالتبرع بأكثر من 800 مليون دولار لدعم الشركات والمنظمات والعاملين في مجال الرعاية الصحية كجزء من استجابتها لجائحة فيروس كورونا، في حين أطلقت شركة "آبل" موقعاً إلكترونياً وتطبيقاً على نظام تشغيلها iOS، يسمح للمستخدمين بفحص أنفسهم بحثاً عن أعراض فيروس كورونا، بعد أيام من الإعلان عن التبرع بأكثر من 10 ملايين قناع طبي في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا.

كما قدمت فيسبوك، مثل غوغل، أرصدة إعلانات مجانية إلى منظمة الصحة العالمية والمؤسسات الأخرى لتوفير معلومات دقيقة حول فيروس كورونا، إلّا أن منظمة الصحة العالمية لم تضع أي إعلانات رسمياً على فيسبوك حتى الآن. كما تعمل المنظمة مع فيسبوك في قدرات أخرى، بما في ذلك مركز معلومات مخصص لفيروس كورونا، وحساب تنبيه صحي على واتساب أطلق الأسبوع الماضي.