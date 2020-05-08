بالصور.. سيارة ذاتية القيادة توزع كمامات ومطهرات في الإمارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—جابت سيارة ذاتية القيادة وظفتها وزارة الصحة الإماراتية، على مجمع سكني في إمارة الشارقة قامت خلاله بتوزيع المنتجات الطبية الوقائية مثل الكمامات المطهرات والقفازات على السكان ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا الجديد أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد-19".

ووفقا لبيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية فإن ذلك يأتي في إطار "برامج الوزارة المتطورة لتسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي والجيل الخامس من شبكات الاتصالات في دعم الإجراءات الصحية الاحترازية التي تحمي أفراد المجتمع ضد فيروس كورونا المستجد.."

ونقلت الوكالة على لسان أمين الأميري، الوكيل المساعد لقطاع سياسة الصحة العامة والتراخيص، قوله إن "الوضع الراهن يمثل فرصة لاستخدام هذه التقنية في إطار الاستجابة لمتطلبات الأزمة الصحية العالمية، وزيادة سلامة أفراد المجتمع من فيروس كوفيد-19.." لافتا إلى "حرص الوزارة على تنفيذ رؤية حكومة الإمارات في جعل الدولة من أوائل الدول عالميا في استخدام المركبات الذكية ذاتية القيادة في الخدمات الحكومية تطبيقا لاستراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة المتمثلة في الاستفادة من التقدم التكنولوجي المبني على الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء واتصالات الجيل الخامس وغيرها من الحلول التقنية الذكية التي تتسارع في تطورها، لتأدية أدوار حيوية في المنظومة الخدمية الحكومية التي تعمل في إطار رؤية مستقبلية لاستدامة التنمية".

ونوه الأميري إلى أن دولة الإمارات "مؤهلة أكثر من غيرها لتوظيف هذه التقنية في المشاريع الحكومية ومنها الصحية مع توفر بيئة تشريعية وقوانين مرنة وبنية تحتية موائمة لتعزيز شبكات الجيل الخامس التي تدعم هذا النوع من التكنولوجيا.."