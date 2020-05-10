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نشر الأحد ، 10 مايو / أيار 2020

دبي، الإمارات العرية المتحدة (CNN)—أعلنت شركة أرامكو التي تعتبر جوهرة تاج الصناعات النفطية في المملكة العربية السعودية، أنها ستصدر نتائج الربع الأول من العام 2020، الثلاثاء الموافق 12 مايو/ أيار الجاري.

وتتوجه أنظار المستثمرين والمراقبين من حول العالم إلى معرفة مدى تأثر الشركة بتداعيات فيروس كورونا الجديد أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد-19" إلى جانب حرب أسعار النفط بين المملكة وروسيا الأمر الذي أطاح بالأسعار إلى معدلات قياسية.

وفيما يلي نستعرض لكم نتائج أرامكو المالية والتشغيلية للعام 2019، وفقا لما نشرته الشركة على موقعها الرسمي:

- صافي الدخل: 330.7 مليار ريال (88.2 مليار دولار)

- التدفقات النقدية الحرة: 293.6 مليار ريال (78.3 مليار دولار) *

- إجمالي توزيعات الأرباح: 274.5 مليار ريال (73.2 مليار دولار)

- إنتاج المواد الهيدروكربونية: 13.2 مليون برميل مكافئ نفطي في اليوم

- إنتاج النفط الخام: 9.9 مليون برميل في اليوم من النفط الخام

- كثافة الانبعاثات الكربونية في قطاع التنقيب والإنتاج: 10.1 كغم من مكافئ ثاني أكسيد الكربون لكل برميل مكافئ نفطي