دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن حساب المواطن، الأحد، البدء بإيداع الدفعة 30 للدعم المخصص للمستفيدين لشهر مايو/ أيار الجاري، على أن تستمر العملية حتى نهاية اليوم 10 مايو/ أيار 2020.

جاء ذلك في تغريدة نشرها الحساب على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، قال فيهتا: "بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر مايو للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب المواطن وسيستمر حتى نهاية اليوم الأحد بإذن الله".

وبالنسبة للمستفيدين المكتملة طلباتهم الاستعلام عن الدفعات التي نزلت بحساباتهم بسهولة عبر رقم الهوية بالدخول على الموقع الرسمي للحساب على (www.ca.gov.sa)

ويذكر أن حساب المواطن قدم في الدفعة السابقة رقم 29 لشهر أبريل/ نيسان ما قيمته 2.3 مليار ريال (نحو 612 مليون ريال) لـ12.5 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في البرنامج.

ويشار إلى أن برنامج حساب المواطن يقدم الدعم للمستفيدين ضمن آليات وضوابط تأخذ بعين الاعتبار عددا من العوامل مثل عدد أفراد الأسرة على أن يكون أقل مقدار للدعم 300 ريال فيما تجاوز المبلغ المخصص لإحدى الأسر الكبيرة ثلاثة آلاف ريال، وفقا لصحيفة سبق السعودية.