في زمن كورونا.. كيف ستتغير تكلفة تذاكر الطيران بعد رفع قيود السفر؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أصدر اتحاد النقل الجوي الدولي تقريراً يتوقع تكلفة تذاكر الطيران وتأثير فيروس كورونا على أسعار الرحلات الجوية بعد رفع الحظر والقيود عن رحلات الطيران في زمن كورونا.

ويظهر التقرير أنه في حال استئناف الرحلات الجوية واتباع قواعد التباعد الاجتماعي على متن الطائرات، أي ترك مقاعد الوسط فارغة، فسترتفع تكاليف تذاكر السفر في محاولة لتغطية تكاليف الطيران بما قد يصل إلى 54% مقارنة بتلك التي شهدها القطاع في العام الماضي.

ورغم أن أسعار التذاكر قد تبدأ منخفضة في البداية، إلّا أن السفر الجوي قد يصبح مكلفاً مع زيادة قيود التباعد الاجتماعي المفروضة على المقاعد، وزيادة تكاليف تشغيل الطائرات، بحسب ما ذكره التقرير.

وتتعرّفوا أكثر إلى نسب ارتفاع تكاليف السفر في حال ممارسة التباعد الاجتماعي وترك مقاعد الوسط فارغة، في الإنفوغرافيك أعلاه.