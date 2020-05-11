انخفاض جديد.. أرامكو السعودية تعلن أسعار البنزين الجديدة لشهر مايو

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نشر الأحد ، 10 مايو / أيار 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت شركة أرامكو، عملاق النفط السعودي، مراجعتها لأسعار الوقود الجديدة في المملكة خلال شهر مايو أيار الجاري.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، إن تطبيق أسعار البنزين المُحدّثة سيكون بداية من يوم الاثنين.

وحسب المراجعة الدورية لأسعار الوقود المُعلنة من قبل أرامكو، جاءت أسعار مايو على النحو الآتي:

بنزين 91: 0.67 ريال لكل لتر

بنزين 95: 0.82 ريال لكل لتر

ديزل 0.47 ريال لكل لتر

الكيروسين 0.64 لكل لتر

غاز البترول المسال: 0.75 لكل لتر

وسجلت الأسعار الجديدة انخفاضًا جديدًا، ففي أبريل نيسان كان سعر بنزين 91 يوازي 1.31 ريال للتر. ومثله تراجع سعر بنزين 95 الذي كان في الشهر الماضي 1.47 ريال للتر.

وقالت شركة أرامكو إن تعديل أسعار منتجات الطاقة يتم وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، وأن الأسعار المحلية لمنتجات الطاقة قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.

وأضافت أرامكو أن مراجعة الأسعار في المملكة بشكل شهري يتم من أجل خفض تأثر المستهلك بالتذبذبات التي تحدث في أسعار التصدير.