دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- منذ يناير/كانون الثاني من العام 2020، تطلبت خطط الاستجابة الإنسانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ما تبلغ قيمته 8.4 مليار دولار من المساعدات، وفقاً لما ذكره مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة.

وقد بلغ إجمالي المبلغ المستلم حتى 30 أبريل/نيسان الماضي 596.9 مليون دولار، أي 7.1٪ من المبلغ الإجمالي، الذي تبقى منه 7.8 مليار دولار، أي 92.9٪.

وقد تطلبت الخطة الإقليمية للاجئين السوريين وتعزيز القدرة على الصمود تمويلاً تبلغ قيمته 6.2 مليار دولار، حيث وصل حجم المبلغ الإجمالي المستلم حتى الآن 377.4 مليون دولار، ما يترك عجزاً قدره 5.8 مليار دولار، أي 93.9٪ من المبلغ الإجمالي.

ونشرت الأمم المتحدة تقريراً يظهر تفاصيل التمويل الإنساني الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ما بين يناير/كانون الثاني وأبريل نيسان، ويلقي نظرة عامة على خطة الاستجابة الإنسانية في كل من دول المنطقة وعلى الخطة الإقليمية للاجئين السوريين وتعزيز القدرة على الصمود، تتعرّفوا عليه أكثر في الإنفوغرافيك أعلاه.