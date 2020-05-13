"قانون الأبطال": خطة أمريكية جديدة لإنعاش الاقتصاد.. وهذه قيمتها

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي يوم الثلاثاء عن مشروع قانون تحفيز جديد لمواجهة جائحة كورونا، من المتوقع أن تتجاوز قيمته 3 ترليونات دولار، ويصبح أكبر حزمة إغاثة على الإطلاق.

وشكل التشريع، الذي سمي "قانون الأبطال"، اشتباكاً في مجلس الشيوخ، حيث قال الجمهوريون إنه ليس هناك حاجة بعد إلى تمويل طارئ آخر.

وحذر عضو القيادة الجمهورية في مجلس الشيوخ، جون باراسو، من أن مشروع القانون الجديد "لن يمر ولن يدعم".

ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة الحزمة أكثر من 3 ترليونات دولار، مقارنة بقانون التحفيز الذي أعلن في مارس/آذار، والذي بلغت قيمته أكثر من 2 ترليون دولار، وكان آنذاك أكبر حزمة مساعدات طارئة في التاريخ الأمريكي.

وسيوفر المشروع حوالي ترليون دولار لحكومات الولايات والحكومات المحلية، وصندوق قيمته 200 مليار دولار لبدل مخاطر العمال الأساسيين، و75 مليار دولار إضافي لفحوصات كوفيد 19 وجهود التتبع والعزل، وحزمة جديدة من المدفوعات المباشرة للأمريكيين تصل إلى 6 آلاف دولار لكل أسرة، وفقاً لبيان أصدره مجلس النواب.

ومن المتوقع أن يجتمع المجلس يوم الجمعة للتصويت على التشريع.