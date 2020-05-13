أرامكو السعودية تعلن اكتشاف حقلي نفط وغاز جديدين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت شركة النفط العملاقة، أرامكو السعودية، عن اكتشاف حقلي نفط جديدين خلال الربع الأول من العام 2020.

وقالت الشركة المملوكة من قبل الدولة، في تقرير نتائج الربع الأول من العام الحالي إنها اكتشفت حقلين، أحدهما في الجزء الشمالي الغربي من المملكة ويحتوي على مكمني نفط وغاز، والآخر على حقل نفط واحد في منطقة الأعمال الوسطى.

كما ذكر التقرير أن أرامكو استأنفت أعمالها في عمليات الخفجي المشتركة بين الكويت والمملكة، عن طريق شركة أرامكو لأعمال الخليج المحدودة التابعة والمملوكة لها بالكامل.

وجاء الإعلان في تقرير نتائج الربع الأول للشركة، الذي نشر يوم أمس، وأعلن عن انخفاض صافي أرباح الشركة بنسبة 25٪ في الربع الأول، حيث حققت الشركة أرباح قدرها 16.66 مليار دولار في الأشهر الـ3 الأولي من العام.

كما أعلن التقرير عن توزيع الشركة أرباحاً على المساهمين بلغت قيمتها 18.75 مليار دولار للربع الأول من العام، فيما يعد أعلى توزيع لأي شركة مدرجة في العالم.