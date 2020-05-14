كيف أثر فيروس كورونا على المصارف وعملائها في منطقة الخليج؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت العند عن تخصيصها 266 مليار دولار لدعم اقتصادها المتعثر في ظل انتشار فيروس كورونا.

وأعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن المبلغ خلال خطاب وطني يوم الثلاثاء. وتشمل جهود التحفيز إجراءات جديدة، إلى جانب إجراءات اتخذت مسبقاً، بما فيها خطوات من البنك المركزي الهندي لدعم السيولة، وحزمة تحفيز سابقة قيمتها 23 مليار دولار تهدف إلى مساعدة الفقراء في البلاد.

وقال مودي إن "هذه الحزمة ستعمل على جعل الهند تعتمد على نفسها"، دون توفير المزيد من المعلومات حول ما ستضمنه الحزمة بالتفصيل.

وقدمت وزيرة المالية نيرمالا سيتارامان المزيد من التفاصيل حول الخطة يوم الأربعاء، حيث قالت إن الشركات الصغيرة ستتمكن من الحصول على قروض قيمتها 40 مليار دولار تقريباً دون تقديم ضمانات حتى 31 أكتوبر/ تشرين الأول. كما ستمنع الشركات الأجنبية من تقديم عطاءات لعقود تصل قيمتها إلى 26.5 مليون دولار لحماية الشركات المحلية.

وقال مودي إن حزمة التحفيز المالي تعادل حوالي 10٪ من الإنتاج السنوي للاقتصاد الهندي، إلّا أن محللون في "سيتي" يقولون إن التأثير الفعلي قد يكون أقرب إلى 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وذاك بعد احتساب تدابير الإغاثة التي اتخذتها الهند مسبقاً، بالإضافة إلى احتمال امتداد النفقات عبر أكثر من سنة مالية واحدة.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد الهندي بنسبة 1.9٪ فقط هذا العام.

وكان قد أعلن مودي في مارس/آذار الماضي عن إغلاق غير مسبوق في البلاد لمدة 3أسابيع، لسكان البلاد البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة، وتضمن ذلك إغلاق كل شيء باستثناء الخدمات الصحية ومحلات البقالة والخدمات الأساسية الأخرى.

وكان يعاني الاقتصاد الهندي في الآونة الأخيرة وقبل اندلاع الفيروس من انخفاض في نموه، حيث انخفض النمو الاقتصادي إلى النصف تقريباً في السنوات القليلة الماضية.

وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في الهند أكثر من 74 ألف إصابة، وفقاً لجامعة جونز هوبكنز، بينما أودى الفيروس بحياة أكثر من 2400 شخص في الهند.