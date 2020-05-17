دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نفت شركة طيران الإمارات، الأحد، الأنباء التي تم تداولها عبر وسائل الإعلام حول الاستغناء عن نسبة كبيرة من موظفيها، مشيرة إلى أن الفريق التنفيذي طلب من الإدارات إجراء مراجعة شاملة للتكاليف في ظل الظروف الراهنة.

ونقل المكتب الإعلامي لحكومة دبي بيانا للشركة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "متحدث باسم طيران الإمارات: لم يتم اتخاذ أي قرار ولم يصدر أي اعلان من جانب طيران الإمارات حول الاستغناء عن نسبة كبيرة من الموظفين كما يتم تداوله في عدد من وسائل الإعلام. أي قرار سيتخذ بهذا الخصوص سيتم الإعلان عنه بالأسلوب المتعارف عليه".

وأضافت الشركة في بيانها: "لكننا ومثل غيرنا من الشركات طلب الفريق التنفيذي من مختلف الإدارات تنفيذ مراجعة شاملة للتكاليف في ظل التوقعات الخاصة بالأعمال والظرف الحالي الذي يشهده العالم، وتأتي تلك الخطوات في وقت نستعد فيه لاستئناف انشطتنا المعتادة تدريجياً".

وتابعت شركة طيران الإمارات في بيانها: "وكما وجه رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيسها التنفيذي، فإن استقرارنا المالي وتأمين أعمالنا والحفاظ على كوادرنا المدربة والمؤهلة قدر الإمكان ستبقى على قمة أولوياتنا في هذه الفترة"، على حد تعبيرها.