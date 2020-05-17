بحسب نوع الطائرة.. كيف ستتأثر تكلفة الرحلات الجوية بالتباعد الاجتماعي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أصدر اتحاد النقل الجوي الدولي تقريراً يتوقع تكلفة الطيران على متن أنواع الطائرات المختلفة بعد فرض فيروس كورونا قوانين التباعد الاجتماعي.

ويظهر التقرير أنه في حال استئناف الرحلات الجوية واعتماد قوانين التباعد الاجتماعي التي تفرض حمولة قصوى لا تتعدى حوالي 50٪ كحد أقصى على بعض الطائرات، فمن الممكن أن ترتفع تكلفة كل راكب بنسبة تصل إلى 102٪.

ووفقاً لما ذكره التقرير، فإن أسعار التذاكر قد تبدأ منخفضة في البداية، إلّا أن السفر الجوي قد يصبح مكلفاً مع زيادة قيود التباعد الاجتماعي المفروضة على المقاعد، وزيادة تكاليف تشغيل الطائرات.

وتتعرّفوا أكثر إلى سعة أنواع الطائرات المختلفة، وتكلفتها للسفر في ظل قيود التباعد الاجتماعي في الإنفوغرافيك أعلاه.