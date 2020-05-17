رامي مخلوف يحذر من تأثير انهيار شركته على اقتصاد سوريا و"أمور أخرى"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد رجل الأعمال السوري رامي مخلوف، ابن خال الرئيس بشار الأسد، في مقطع فيديو نشره الأحد، أنه يتعرض إلى ضغوط لدفعه إلى التخلي عن شركة "سيريتل" للاتصالات وأن موظفيه يتعرضون لضغوطات واعتقالات.

وبدأ مخلوف حديثه بالإعراب عن أسفه والاعتذار إلى "أهالي الموظفـين من الموقوفين خلال جهات معينة وما زالوا موقوفين"، وقال إن "كل الجهود اللي بذلناها بائت بالفشـل وكل المطـلوب كان التنازل عن أشياء معينة لخدمة أشخاص معينين"، محذرا من أن "هذا الأسلوب والنهج سيؤدي إلى خراب الشركة".

وحول مفاوضات التسوية، قال مخلوف: "لدينا طلبات أولا دفع المبلغ مع العلم ليس حق أو ضريبة، هو مبلغ مثل فرض فرضته جهة معينة بدون حق أو قانون ورغم ذلك قبلنا فيه". وأضاف أن هناك طلبا آخر بالتعاقد مع شركة معينة لتوريد كل احتياجات "سيريتل"، وتابع بالقول إنهم طلبوا إخراجه من شركة "سيريتل" ومن مجلس الإدارة، لكنه أكد أنه لن يتخلى عن الشركة.

وحذر مخلوف من بروز دور من وصفهم بـ"الأثرياء الجدد" في سوريا، كما حذر من أن "انهيار شركته يعني انهيار الاقتصاد وانهيار أمور أخرى"، على حد تعبيره.