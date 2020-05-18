3 دول عربية ضمن قائمة أسرع خدمات الإنترنت الخليوي في العالم.. ما هي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – جاءت 3 من دول منطقة الخليج من بين الدول الـ10 الأوائل على مؤشر "سبيد تيست" العالمي لسرعة الإنترنت حول العالم هذا الشهر.

ووفقاً للتقرير، فقد جاءت قطر في المركز الأول عربياً والثاني عالمياً في شهر أبريل/نيسان بناء على سرعة التحميل في خدمات الإنترنت عبر الشبكة الخليوية، حيث بلغت سرعة الإنترنت فيها 84.81 ميغابايت في الثانية.

كما جاءت الإمارات في المركز الثاني عربياً والرابع عالمياً، بسرعة إنترنت تبلغ 78.56 ميغابايت في الثانية، لتتبعها السعودية في المركز الثالث عربياً والعاشر عالمياً، بسرعة تحميل تبلغ 55.71 ميغابايت في الثانية.

وينشر مؤشر "سبيد تيست" تقريراً على أساس شهري يصنف سرعات نطاق الإنترنت الثابت والخليوي في جميع أنحاء العالم.

وتتعرّفوا أكثر إلى تصنيف الدول العالمية والعربية في الإنفوغرافيك أعلاه: