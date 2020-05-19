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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، بوقف تمويل بلاده لمنظمة الصحة العالمية، وأمهلها 30 يومًا للقيام بما وصفه بـ"تحسينات جوهرية كبيرة"، بحسب تعبيره.

وقال ترامب في رسالة موجهة للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إنه "من الواضح أن الأخطاء المتكررة التي ارتكبتها أنت ومنظمتك في الاستجابة للوباء كانت مكلفة للغاية بالنسبة للعالم. والطريقة الوحيدة للمضي قدماً لمنظمة الصحة العالمية هي إذا كان بإمكانها إثبات استقلالها عن الصين"، مضيفاً أن إدارته قد بدأت مناقشات مع غبريسوس حول كيفية إصلاح المنظمة، "إلّا أنه هناك حاجة للعمل بسرعة. ليس لدينا وقت لنضيعه".

ويأتي تهديد ترامب في وقت غير مسبوق، حيث قتلت جائحة كورونا أكثر من 318 ألف شخص حول العالم، من بينهم أكثر من 90 ألف أمريكي. وبينما توجد علامات واعدة لبعض تجارب اللقاحات، ما زال لا يوجد علاج للفيروس.

وقد تواصلت CNN مع منظمة الصحة العالمية للتعليق على تهديد الرئيس الأمريكي.

وتنتقد رسالة ترامب التي نشر منها عدة أجزاء على تويتر، موقف منظمة الصحة العالمية من الصين في ظل الجائحة، حيث تذكر سلسلة من الادعاءات التي تتهم المنظمة بتجاهل علامات التحذير.

وكتب ترامب في رسالته أنه لا يمكنه السماح "لدافعي الضرائب الأمريكيين الاستمرار في تمويل منظمة من الواضح أنها لا تخدم مصالح أمريكا في الوقت الحالي".

كما انتقد ترامب على وجه التحديد منظمة الصحة العالمية بسبب "مهارتها في الألعاب السياسية"، مشيراً إلي إشادتها بالقيود الصارمة التي فرضت على السفر الداخلي في الصين، بينما "عارضت بشكل لا يمكن تفسيره" قرار ترامب لإغلاق حدود الولايات المتحدة.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أوقف ترامب مؤقتاً التمويل للمنظمة الشهر الماضي، حين قال إن تمويل الولايات المتحدة "يبلغ ما بين 400 و500 مليون دولار لمنظمة الصحة كل عام"، مشيراً إلى أن الصين "تساهم بحوالي 40 مليون دولار".

ورد غيبريسوس آنذاك مؤكداً أن منظمة الصحة العالمية ستواصل العمل مع الدول الأخرى، مشيراً إلى أن اتحادها هو مفتاح مكافحة فيروس كورونا.