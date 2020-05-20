دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نفت وزارة العدل السورية، الأربعاء، تعيين حارس قضائي على أموال رجل الأعمال السوري وابن خال الرئيس السوري بشار الأسد، رامي مخلوف، مشيرة إلى أن البيان الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الشأن "مزور".

وقالت العدل السورية في بيان نشرته عبر صفحتها على موقع فيسبوك: "تداولت بعض صفحات وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مصدرها جهات خارجية مغرضة، قراراً مزوراً صادراً عن وزارة العدل يتعلق بتعيين حارس قضائي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لرامي مخلوف"، حسب تعبيرها.

وأضافت الوزارة السورية في البيان الذي نشرته: "وزارة العدل تنفي صدور أي قرار بهذا الخصوص، وتدعو إلى توخي الدقة والحذر في نقل ما ينشر على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي من أخبار ومعلومات مغلوطة، لا سيما مع وجود العديد من الصفحات وأيضاً المواقع الالكترونية التي تعمل على استغلال هذه القضية عبر بث الشائعات والأخبار المفبركة بهدف إثارة البلبلة، وذلك تحت طائلة المسؤولية"، حسبما ذكرت.

#وزارة_العدل_السورية #هام تداولت بعض صفحات وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مصدرها جهات خارجية مغرضة، قراراً مزوراً... Posted by ‎وزارة العدل السورية-الصفحة الرسمية‎ on Wednesday, May 20, 2020

وكان قد قال مخلوف عبر صفحته على الموقع نفسه، الثلاثاء، إن هيئة الاتصالات الناظمة تحاول إقصاءه من إدارة شركة "سيريتيل" عبر تقديم طلب للمحكمة بتعيين حارس قضائي يدير الشركة بسبب عدم تسديده المبالغ المستحقة عليه وهو ما ينفي صحته.

وأكد رجل الأعمال السوري أن الحكومة السورية حجزت احتياطيا على أمواله المنقولة وغير المنقولة وأموال زوجته وأولاده، حسبما ذكر في منشوره على فيسبوك.