أسوأ مراحلها تاريخياً.. كيف تأثرت سوق النفط بجائحة كورونا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تسبب فيروس كورونا بصدمة اقتصادية عالمية أثرت على أسواق السلع سلباً، وقد يستمر انخفاض الأسعار هذا خلال العام 2020، وفقاً لتقرير شهر أبريل/ نيسان لتوقعات أسواق السلع الذي أصدره البنك الدولي.

وكانت سوق النفط من بين أكثر الأسواق تأثراً بالجائحة، حيث انخفضت أسعار خام برنت، حتى الآن، بأكثر من 70٪ من ذروتها في يناير/كانون الثاني.

ويشير البنك الدولي في تقريره الذي يعتمد على توقعات وكالة الطاقة الدولية، إلى أن الانخفاض الحالي في الطلب على النفط يفوق ما شهده السوق في فترات الركود العالمية السابقة، إذ قد ينخفض الطلب على النفط في العام 2020، بـ9.3٪، أي أكثر من ضعف أي انخفاض سابق شهده السوق.

وتتعرّفوا أكثر إلى مدى تأثر سوق النفط الخام بجائحة كورونا، مقارنة بفترات الركود عبر السنوات الماضية، في الإنفوغرافيك أعلاه.