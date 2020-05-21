آبل تطلق تحديثاً يسهل إلغاء قفل هواتف آيفون أثناء ارتداء الكمامة

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أطلقت آبل تحديثاً جديداً لنظام تشغيلها iOS يوم الأربعاء، يسهل طريقة إلغاء قفل جهاز آيفون بخاصية التعرف على الوجه أثناء ارتداء الكمامة.

في السابق، إذا كنت تستخدم خاصية التعرف على الوجه "Face ID" في آيفون لفتح هاتفك، كان يبحث الهاتف عن وجهك بالكامل ولا يتعرف عليه عند ارتداء الكمامات، ما يجبرك على الانتظار لبضع ثوان قبل تمكنك من كتابة رمز المرور. أما في الإصدار الجديد من نظام التشغيل، فستتمكن خاصية Face ID من تحديد أن المستخدم يرتدي كمامة، وسينتقل الجهاز إلى شاشة إدخال رمز المرور تلقائياً.

كما يتضمن التحديث الجديد أيضاً برنامجاً يدعم تطبيقات سلطات الصحة العامة، ويمكنهم من مساعدة مستخدمي هواتف آيفون على معرفة ما إذا كانوا قد تواصلوا مع شخص مصاب بفيروس كورونا. وتعد هذه الخاصية الجديدة جزءاً من مشروع مشترك مع غوغل سيساعد على تتبع انتشار الفيروس باستخدام تقنية البلوتوث.

وقالت الشركتان في بيان يوم الأربعاء إن "عدداً من الولايات الأمريكية و22 دولة طلبت وحصلت على التقنية الجديدة وتتوقع انضمام المزيد من الدول في الأسابيع المقبلة".