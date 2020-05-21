السعودية والكويت توقفان إنتاج النفط مؤقتاً في حقل الخفجي المشترك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت الشركة الكويتية لنفط الخليج عن قرار وقف إنتاج النفط مؤقتاً في حقل الخفجي المشترك بين السعودية والكويت، وإغلاق المنشآت التابعة له لمدة 30 يوماً ابتداء من شهر يونيو/ حزيران المقبل.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، عن الرئيس التنفيذي للشركة، عبدالله السميطي، أن اللجنة التنفيذية بعمليات الخفجي المشتركة، والتي تعد أعلى هيئة إدارية، أصدرت قراراً برفع نسبة خفض الإنتاج لتصل 100٪.

ويأتي قرار وقف الإنتاج تماشياً مع قرار منظمة "أوبك +" الشهر الماضي، لخفض حصص الإنتاج لبعض الدول نتيجة تراجع أسعار النفط الذي تفاقم مع تفشي فيروس كورونا وانخفاض الطلب على النفط عالمياً.

ووفقاً لما ذكره السميطي، فإن قرار أوبك + يأتي "إدراكاً لضرورة العمل المشترك لإعادة الاستقرار والتوازن لأسواق النفط العالمية، إضافة إلى ما تم الإعلان عنه من جانب دولة الكويت والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة من قيادة جهود المنظمة بإجراء الخفض الإضافي الطوعي لإنتاج النفط".

ووفقاً للسميطي، فإن اللجنة ستتبع جميع إجراءات واحتياطات السلامة اللازمة "لضمان الاستئناف الآمن للإنتاج تلقائياً" والذي من المقرر أن يبدأ مجدداً في الأول من يوليو/ تموز المقبل.