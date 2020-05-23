دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية القطرية، السبت، عن فتح تحقيق بتظاهر بعض العمال المحتجين على تأخر دفع مستحقاتهم.

وقالت الوزارة في بيان عبر موقعها الرسمي: " ​تجمهر عدد من العمالة الوافدة في منطقة مشيرب يوم الجمعة الموافق 22 مايو الجاري، وجاء ذلك نظراً للتأخر في دفع أجورهم".

وأضافت العمل القطرية في بيانها: "وعليه، باشرت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بفتح تحقيق فوري في الحادثة بالتنسيق مع الجهات المختصة، واتخاذ مجموعة من الخطوات لضمان التزام أصحاب العمل بدفع الاجور في الأيام القليلة المقبلة، كما قامت الوزارة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشركات التي انتهكت نظام حماية الأجور".

وتابعت الوزارة حول الخطوات المتخذة: "وتهيب وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية جميع أصحاب العمل والشركات بضرورة اتباع تعليمات الوزارة بشأن التزاماتهم القانونية خلال أزمة تفشي فيروس كورونا، مشددة في الوقت نفسه على أنها لن تتساهل في فرض عقوبات بحق الشركات المخالفة بناءً على ما جاء في قانون العمل. ويمكن للعامل تقديم أي شكوى عمالية من خلال خدمة الشكاوى العمالية عبر الرسائل النصية (92727)، والمتوفرة على مدار الساعة بعدة لغات".

وختمت العمل بيانها بذكر توجيهات أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بتقديم مالية واقتصادية للقطاع الخاص في ظل تفشي فيروس كورونا، مشيرة إلى أن هذه التوجيهات تمكن الشركات من الحصول على تمويل إضافي نتيجة تخصيص ضمانات للبنوك المحلية بقيمة 3 مليارات ريال قطري بهدف دعم الشركات ومساعدتها على دفع مستحقات عمالها.