بعد افتتاح المراكز في دبي.. العبار لـCNN: سنعود إلى طبيعتنا في منتصف العام المقبل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، الإثنين، استئناف الحركة الاقتصادية في الإمارة من الساعة 6 صباحا وحتى 11 مساء ابتداء من 27 مايو/أيار الجاري.

وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: " ترأست اجتماعاً عن بُعد للجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، واعتمدنا بعد تقييم شامل للابعاد الصحية والاقتصادية والاجتماعية قراراً باستئناف الحركة الاقتصادية من الساعة 6 صباحاً وحتى 11 مساءً اعتباراً من يوم الأربعاء 27 مايو الجاري".

وأضاف ولي عهد دبي قائلا: "نطالب مختلف الجهات المعنية بتكثيف جهودها التوعوية والتأكد من التزام الجميع على مستوى المؤسسات والأفراد بالإجراءات الوقائية والتعليمات الهادفة لضمان صحة وسلامة مجتمعنا".

وتابع الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم قائلا: " ندرك مدى الضغوطات التي تعرضت لها قطاعات عديدة جراء الأزمة العالمية التي تسبب فيها فيروس كورونا المستجد... ولكن مجتمع الإمارات يظل دائما أقوى من كل التحديات، ونحن قادرون على التعاطي بإيجابية مع المتغيرات بفضل المرونة الكبيرة التي يتسم بها أداء أغلب قطاعاتنا"، على حد تعبيره.