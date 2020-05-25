ما هي أحدث الحلول التكنولوجية المتاحة لتوزيع العيدية هذا العام؟

من العادات المهمة التي يمارسها الأهل والأقارب في العيد هي هدية العيد أو ما يُعرف بالعيدية.

واختلفت الأجواء هذا العيد، وفي ظل الإجراءات والتدابير الاحتياطية للحد من تفشي فيروس كورونا نصحت الجهات المختصة في الإمارات بالتقليل من استخدام العملات الورقية عند توزيع العيدية خلال فترة العيد. وأشارت بعض الدراسات إلى احتمال انتقال الفيروس عبر تداول العملات الورقية في حال عدم غسل اليدين. كما أن غالبية الأشخاص الذين تُوزع عليهم "العيدية" هم من الأطفال وصغار السن الذين قد لا يكونوا على إدراك بالمخاطر المترتبة من انتشار الفيروس أو مؤهلين لاتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة.

ونظراً لملازمة الأفراد منازلهم وممارستهم للتباعد الاجتماعي خصصت بعض الدول تطبيقات ووسائل إلكترونية كبديل يسمح للأفراد بمشاركة فرحة العيد عن بعد وتحويل مبالغ نقدية دون الحاجة إلى تداول العملات الورقية.

ومن بين هذه التطبيقات تطبيق "STC PAY" في السعودية الذي يسمح بإرسال مبالغ نقدية وبطاقات الهدايا المدفوعة مسبقا. وفي الإمارات خصصت الهيئة العامة قائمة بـ23 تطبيقا رقميا للبنوك العاملة في الدولة إضافة إلى 10 تطبيقات خاصة بالمحافظ الإلكترونية يمكن من خلالها تحويل "العيدية". وفي الكويت خُصصت خدمة “عيديتي” التي تتبع نفس النظام. كما سمحت دول أخرى بإرسال العيدية باستخدام التطبيقات المصرفية على الهاتف الجوال.