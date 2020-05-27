آبل تعيد افتتاح 100 متجر في الولايات المتحدة هذا الأسبوع

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت شركة آبل إعادة افتتاح 100 متجر للبيع بالتجزئة في الولايات المتحدة هذا الأسبوع، بعد أن كانت قد أغلقتها سابقاً بسبب فيروس كورونا.

ورغم الإعلان عن افتتاحها، إلّا أن العملاء لن يتمكنوا من دخول العديد منها بعد، حيث قالت الشركة يوم الثلاثاء إن معظم المتاجر ستقدم خدمات جانبية، ما يعني أنه يمكن للعملاء زيارتها بعد أخذ مواعيد أو لاستلام المنتجات بعد طلبها عبر الإنترنت.

وسيسمح حوالي 40 متجراً في أريزونا وكاليفورنيا وفلوريدا وجورجيا ونيفادا وساوث كارولينا وتكساس وفرجينيا للعملاء بالدخول.

وبدأت شركة آبل إعادة افتتاح منافذ البيع بالتجزئة الأمريكية في وقت سابق من هذا الشهر، بدءاً بعدد قليل من المتاجر في أيداهو وساوث كارولينا وألاباما وألاسكا. وستفرض الشركة على الموظفين والزبائن فحوصات درجات الحرارة وكمامات الوجه، بالإضافة إلى تحديد عدد الأشخاص المسموح لهم بدخول المتجر في آن واحد.

وقالت الشركة في بيان إنها ملتزمة "بإعادة فتح متاجرنا بطريقة مدروسة للغاية مع صحة وسلامة عملائنا وفرقنا كأولوية قصوى لدينا، ونتطلع إلى رؤية عملائنا مرة أخرى قريباً".

ولدى آبل 510 متاجر حول العالم، منها 271 متجراً في الولايات المتحدة. وأعادت الشركة حتى الآن افتتاح حوالي 100 متجر حول العالم حتى الآن.