منذ بداية جائحة كورونا.. ما هو المنتج الزراعي الذي لم ينخفض سعره؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تسبب فيروس كورونا بصدمة اقتصادية عالمية أثرت على أسواق السلع سلباً حول العالم، وقد يستمر انخفاض الأسعار هذا خلال العام 2020، وفقاً لتقرير شهر أبريل/ نيسان لتوقعات أسواق السلع الذي أصدره البنك الدولي.

وقد طال انخفاض أسعار السلع هذا، السلع الغذائية والزراعية أيضاً، حيث انخفضت أسعار غالبية السلع الزراعية، ما عدا أسعار الأرز.

وارتفعت أسعار الأرز خلال جائحة كورونا بسبب بعض القيود التي فرضت من قبل بعض الدول المنتجة للأرز في شرق آسيا ونقص الإنتاج المرتبط بأحوال الطقس السيئة.

وتتعرّفوا أكثر إلى نسبة تغير وتأثر السلع الزراعية بجائحة كورونا في الأشهر الـ3 الأولى من السنة، في الإنفوغرافيك أعلاه.