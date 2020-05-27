السعودية.. السماح لموظفي القطاع الخاص بالحضور إلى المكاتب الرئيسية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رفعت وزارة الموارد البشرية في السعودية، الأربعاء، تعليق حضور موظفي القطاع الخاص إلى المكاتب الرئيسية التي تعود لمنشآتهم، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وأعلنت الوزارة أنها رفعت تعليق حضور الموظفين إلى المكاتب الرئيسية لمنشآت القطاع الخاص مع تقليص عدد الموظفين في الفروع والمكاتب الأخرى الخاصة بهذه المنشآت للحد الأدنى.

وأكدت الموارد البشرية السعودية أن على جهات القطاع الخاص كافة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي أوصت بها وزارة الصحة في المملكة.

وأشارت الوزارة إلى أن على جهات القطاع الخاص تجهيز مقراتها وفقا للضوابط والتعليمات الصادرة حول هذا الأمر، وذلك بهدف ضمان بيئة آمنة للموظفين العائدين إلى أعمالهم.

وتتجه السعودية إلى إعادة الحياة لطبيعتها بعد الإجراءات الصارمة التي اتبعتها لمنع تفشي فيروس كورونا، وتنقسم هذه العملية إلى 3 مراحل.