بسبب كورونا.. بوينغ تسرح أكثر من 12 ألف موظف حتى الآن

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قامت شركة بوينغ بتسريح 6770 موظفاً يوم الأربعاء، كجزء من خطة لخفض 16 ألف وظيفة بسبب الانخفاض السريع في الطلب على السفر الجوي إثر انتشار جائحة كورونا.

وقال الرئيس التنفيذي ديف كالهون في رسالة للموظفين يوم الأربعاء: "وصلنا إلى اللحظة المؤسفة المتمثلة في بدء تسريح العمال غير الطوعي. أتمنى لو كانت هناك طريقة أخرى".

وقالت بوينغ إنها بينما أبلغت موظفيها عن التسريح يوم الأربعاء، إلّا أن معظمهم سيتلقون رواتبهم حتى نهاية يوليو/تموز. وصرح متحدث باسم شركة بوينغ في حديث مع CNN، إنه قبل عمليات التسريح غير الطوعي التي جرت، قبل 5520 موظفاً في الشركة صفقة تسريح طوعية.

وبذلك تصل عمليات خفض الوظائف في الشركة إلى أكثر من 12 ألف وظيفة حتى الآن. وكانت قد كشفت بوينغ عن هدف تخفيض الوظائف بـ16 ألف وظيفة الشهر الماضي. وقال المتحدث إن جولات إضافية من عمليات تسريح العمال قادمة "خلال الأشهر القليلة المقبلة".

وواجهت بوينغ وإيرباص العديد من الإلغاءات في الطلبات الحالية للطائرات حيث توقفت حركة الطيران حول العالم بسبب انخفاض الطلب الحاد على السفر الجوي. وقد خفضت كل من الشركتين خطط إنتاجها للسنوات القليلة المقبلة على الأقل.

وتعادل الوظائف الـ16 ألف التي ستلغى حوالي 10٪ من موظفي بوينغ العالميين، حيث يعمل جميعهم تقريباً في الولايات المتحدة. وتأتي تقريباً جميع عمليات خفض الوظائف من وحدة الطائرات التجارية في الشركة.