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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن عالم ديزني إعادة افتتاح مدنه الترفيهية في الولايات المتحدة بعد إغلاق فرضته جائحة فيروس كورونا استمر لعدة أشهر.

وقالت الشركة يوم الأربعاء إن مدينة ديزني الترفيهية، التي يعمل فيها حوالي 70 ألف شخص، تخطط لبدء إعادة افتتاح تدريجي في 11 يوليو/ تموز لمنتزهي المملكة السحرية والمملكة الحيوانية وفي 15 يوليو/تموز لمنتزه إبكوت سنتر وستديوهات هوليوود.

وكان قد أغلق عالم والت ديزني ومنتجع ديزني لاند التابع له في أنهايم، كاليفورنيا، في منتصف مارس/آذار الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا حول العالم.

وستتبع ديزني العديد من الإجراءات لإعادة الافتتاح بشكل آمن ومنع انتشار فيروس كورونا في مدنها الترفيهية، من بينها:

1. ضرورة ارتداء الموظفين والضيوف أقنعة الوجه والكمامات والخضوع لفحوصات درجات الحرارة قبل دخول المتنزهات.

2. تخفيف ديزني من سعة منتزهاتها، كما سيعلق المنتجع مؤقتاً المسيرات الترفيهية والألعاب النارية وغيرها من الأحداث التي تتسبب بالحشود.

3. سيتيح المنتجع المعاملات غير النقدية من خلال توسيع طرق الدفع دون اللمس.

4. ستزيد ديزني عدد محطات التعقيم المتاحة في المنتزهات.

وكانت قد أغلقت جميع حدائق ديزني الـ12 في أمريكا الشمالية وآسيا وأوروبا بسبب تفشي المرض في أوقات مختلفة هذا العام. كما أعادت ديزني لاند شنغهاي، أكبر حديقة دولية للشركة، فتح أبوابها في 11 مايو/ أيار بعد إغلاقها منذ 24 يناير/ كانون الثاني.

ويعد إعادة افتتاح عالم ديزني مسعى ثقافي وتجاري مهم للشركة، حيث حققت ديزني أكثر من 26 مليار دولار من المبيعات في وحدة منتزهاتها، وتجاربها ومنتجاتها في السنة المالية لعام 2019، ما يمثل 37٪ من إجمالي إيرادات الشركة.