حزمة إغاثة أوروبية للدول المتضررة من فيروس كورونا.. هذه قيمتها

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لندن، المملكة المتحدة (CNN) -- اقترحت المفوضية الأوروبية منح مئات المليارات من اليورو لدول الاتحاد الأوروبي التي دمرت جائحة فيروس كورونا اقتصاداتها، في جهود إغاثة غير مسبوقة صممت لضمان تعافي جميع دول الاتحاد من الأزمة.

وكشفت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء عن خطة قد تجمع حوالي 750 مليار يورو، أي 825 مليار دولار، في الأسواق المالية من خلال ميزانية 2021 و2027. وسيتم توزيع ثلثي الأموال على الدول عن طريق منح، في حين سيقدم الباقي على شكل قروض.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لين، في مؤتمر صحفي "ندرك جميعاً أن الأزمة ضخمة للغاية وعلينا اتخاذ خطوات غير عادية للتغلب على الأزمة والخروج بشكل أقوى".

وقد رحبت دول جنوب أوروبا بالمقترح، إلّا أن الدول الشمالية الأكثر تحفظاً من الناحية المالية، والتي تريد فقط تقديم قروض، قد تعارضها. ويتطلب على جميع الدول الأعضاء الـ27 التوقيع على المقترح، ويحذر محللون من أن التأخر قد يؤدي إلى اشتعال التوترات السياسية التي يمكن أن تفكك المجموعة.

وقالت ألمانيا وفرنسا، أكبر اقتصادين في أوروبا، الأسبوع الماضي إنهما تؤيدا الاستخدام المكثف للمنح التي لا تتطلب السداد، ما يمثل اعترافاً بالصدمة الاقتصادية التي سببها الوباء. وتوقعت المفوضية أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي في 19 دولة تستخدم اليورو بنسبة قياسية تبلغ 7.75٪ هذا العام.

في حين قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد يوم الأربعاء إن الضرر قد يكون أكبر من ذلك، متوقعة خسارة ما بين 8٪ و 12٪ في الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي.