بعد التحقق من صحة تغريدات ترامب.. جاك دورسي: تويتر ليس "حكم حقائق"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قال الرئيس التنفيذي لتويتر، جاك دورسي، إن التحقق من صحة تغريدتين نشرهما الرئيس دونالد ترامب، لا يجعل من شركة وسائل التواصل الاجتماعي "حكم حقائق".

وقال دورسي إن هدف تويتر هو ربط النقاط ما بين التصريحات المتضاربة وإظهار المعلومات المتنازع عليها "حتى يتمكن الناس من إصدار الأحكام بأنفسهم. الشفافية مهمة جداً بالنسبة لنا حتى يتمكن الأشخاص من معرفة السبب وراء أفعالنا بوضوح".

وجاءت تصريحات دورسي في رد على عاصفة الانتقادات التي تلقتها الشركة من المحافظين بعد أن بدأ تويتر في التحقق من صحة منشورات ترامب، الذي يعد من أكثر مستخدمي المنصة. كما هدد ترامب أيضاً باتخاذ إجراءات ضد وادي السيليكون.

وتأتي تصريحات رئيس تويتر التنفيذي بعد ساعات فقط من نشر "فوكس نيوز" جزءاً من مقابلة من المقرر بثها يوم الخميس، مع رئيس فيسبوك التنفيذي مارك زوكربيرغ، صرح فيها عن أسباب عدم اتخاذ منصته إجراءات بشأن منشورات ترامب المضللة حول عمليات الاقتراع عبر البريد.

وزعمت تغريدات ترامب المعنية أن حاكم كاليفورنيا كان يرسل بطاقات الاقتراع بالبريد إلى "أي شخص يعيش في الولاية، بصرف النظر عن هويته أو كيف وصل إلى هناك". وقام تويتر بعد ذلك بتنبيه المستخدمين عبر رابط يظهر تحت التغريدة يحثهم على "الحصول على الحقائق المتعلقة ببطاقات الاقتراع البريدية".

وقال زوكربيرغ في حديثه مع فوكس نيوز إن شركته لديها "سياسة مختلفة عن تويتر"، مضيفاً: "أؤمن بشدة أن فيسبوك يجب ألّا يكون حكم حقائق لكل ما يقوله الناس على الإنترنت".

وفي تغريداته يوم الأربعاء، قال دورسي إنه يتحمل مسؤولية القرارات التي يتخذها تويتر، طالباً من الناس "ترك موظفينا خارج هذه المسألة".

ووفقاً لما ذكره متحدث باسم تويتر، فإن دورسي لم يتخذ قرار التحقق من تغريدات ترامب، مضيفاً أن التغريدات كانت تحتوي على "معلومات مضللة حول عمليات التصويت" وقد تم "تصنيفها لتوفير سياق إضافي".