أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قالت المُتحدثة باسم البيت الأبيض، كايلي ماكناني، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم توقيع أمر تنفيذي بشأن مواقع التواصل الاجتماعي، في غضون خلافه مع شبكة تويتر.

تصريحات ماكناني قالتها للصحفيين خلال تواجدهم على متن رحلة العودة من ولاية فلوريدا إلى واشنطن، حيث كانوا رفقة ترامب لدى حضور حدث الإطلاق التاريخي لمهمة وكالة ناسا للفضاء، التي تم تأجليها نتيجة لسوء الأحوال الجوية.

ولم تقدم مُتحدثة البيت الأبيض أي تفاصيل أخرى للصحفيين، لكن حديثها يأتي بعد أن انتقادات وجهها ترامب لوسائل التواصل الاجتماعي، وتهديده بـ"تنظيمها أو وقفها" لأنها تسكت أصوات المحافظين، حسب تعبيره، وذلك في أعقاب أزمته مع موقع التدوينات القصيرة تويتر، الأربعاء.

وكان تويتر وضع مُلصقا على تغريدتين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول تصويت الناخبين عبر البريد، وتعتبر هذه الملصقات أن الرئيس الأمريكي يروج لـ"معلومات مضللة" تحتاج إلى التحقق منها.