دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- صرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأن أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، قد تتسبب في "دمار ومعاناة لا يمكن تصورهما حول العالم"، ما لم تتعاون دول العالم معا الآن.

وحذر غوتيريش، في اجتماع عبر الفيديو حول تمويل التنمية المستدامة، مساء الخميس، من إمكانية سقوط نحو 60 مليون شخص في براثن الفقر المدقع، ووقوع مجاعة "ذات أبعاد تاريخية"، وخسارة حوالي 1.6 مليار شخص لسبل العيش، بالإضافة إلى خسارة قدرها 8.5 تريليون دولار في الناتج العالمي، وهو أكبر انكماش منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي.

ودعا غوتيريش إلى الاستجابة بسلاح "الوحدة والتضامن" بين دول العالم، وقال إن هذه هي اللحظة التي تلتقي فيها الأزمتان الصحية والاقتصادية. ووصف ذلك بأنه "علاقة خطرة يمكن أن تطيل كلا الأزمتين"، وفقا لما نقله موقع الأمم المتحدة.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى "إيجاد حلول دائمة للديون، لخلق مساحة للاستثمارات في الانتعاش وأهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا تهدد بموجة من حالات التخلف عن السداد في البلدان النامية، وتعرقل جهود الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة لعام 2030".

وأكد غوتيريش أن "جميع جهودنا يجب أن تسير نحو بناء مسارات مستدامة ومرنة تمكننا ليس من التغلب على كوفيد-19 فحسب، بل من أجل معالجة أزمة المناخ والحد من عدم المساواة والقضاء على الفقر والجوع".

ودعا إلى مواجهة هذه المخاطر الصعبة، بكل "استعجال وجدية ومسؤولية". وقال إن "تجاوز جائحة كورونا والتعافي بشكل أفضل سيكلف المال ولكن البديل سيكلف أكثر بكثير. هذه أزمة عالمية، والأمر متروك لنا جميعا لحلها".