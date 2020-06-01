ستاندرد أند بورز: توقعات بانكماش اقتصاد أبوظبي بـ7.5٪ في العام 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – توقعت وكالة "ستاندرد أند بورز" (S&P) أن ينكمش اقتصاد العاصمة الإماراتية أبو ظبي، بنسبة 7.5٪ في العام 2020 بسبب ما شهدته من تفشي فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط.

كما توقعت الوكالة أن يرتفع العجز المالي في أبوظبي إلى 12٪ في العام 2020، مقارنة بـ0.3٪ في 2019، بسبب انخفاض أسعار النفط.

ووفقاً للوكالة، فإنه من المتوقع أن تنتعش الإمارة مجدداً في الفترة ما بين 2021 و2023، بمتوسط نمو اقتصادي يبلغ 2.2٪.

وتولد أبوظبي حوالي 90٪ من دخلها من النفط، بينما تستمد 50٪ من ناتجها المحلي الإجمالي من النفط الخام، بحسب ما ذكره تقرير S&P. ومن المتوقع أن تنتج الإمارة حوالي 2.8 مليون برميل في اليوم في العام 2020، مقارنة بـ3.1 مليون برميل في اليوم في العام 2019.

وتعمل الإمارات، التي تعد ثالث أكبر منتج للنفط في أوبك، على تقليص إنتاجها بـ100 ألف برميل إضافي في يونيو/ حزيران، التزاماً باتفاق أوبك+ لخفض الإنتاج وإعادة التوازن إلى سوق النفط.

وقد أعلنت أوبك+ عن خفضها إنتاجها النفط بمعدل 10 ملايين برميل يومياً في مايو/ أيار ويونيو/ حزيران المقبلين، كجزء من اتفاقية لتخفيض الإنتاج تمتد حتى أبريل/ نيسان من العام 2022.