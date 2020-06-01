نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس التنفيذي لفيسبوك، مارك زوكربيرغ، مكالمة هاتفية يوم الجمعة، بحسب ما ذكره مصدر مطلع على المكالمة لـCNN يوم الأحد.

وفي منشور عام على فيسبوك يوم الجمعة، أوضح زوكربيرغ سبب عدم اتخاذ فيسبوك أي إجراءات تجاه منشورات لترامب على فيسبوك وإنستغرام، هدد فيها بأن عمليات "النهب" في مينيابوليس، ستتسبب بعمليات "إطلاق النار"، مع تصاعد حدة الاحتجاجات إثر وفاة المواطن الأمريكي الأسود جورج فلويد، الذي ظهر في فيديو وهو يجاهد لالتقاط أنفاسه بينما ضغط ضابط شرطة أبيض بركبته فوق عنقه.

وقال زوكربيرغ في منشوره إنه كان يواجه "صعوبة في الرد على تغريدات الرئيس ومنشوراته طوال اليوم"، مضيفاً: "أنا شخصياً لدي رد فعل سلبي عميق تجاه هذا النوع من الخطابات المؤججة والمثيرة للخلافات. لكنني مسؤول عن ردة فعل ليس بصفتي الشخصية، بل كرئيس لمؤسسة ملتزمة بحرية التعبير".

وكان قد وصف تويتر ذات المنشور الذي غرده ترامب على المنصة بأنه "يمجد العنف".

كما أضاف زوكربيرغ في منشوره أنه "على عكس تويتر، ليس لدينا سياسة لوضع التحذيرات أمام المنشورات التي قد تحرض على العنف، لأننا نعتقد أنه إذا كان المنشور يحرض على العنف، فيجب إزالته بصرف النظر عما إذا كان يستحق النشر، حتى لو كتب من قبل أحد السياسيين. تواصلنا مع البيت الأبيض اليوم لشرح هذه السياسات أيضاً".

وكان قد أدلى زوكربيرغ في شهادة أمام الكونغرس الأمريكي في تشرين الأول/ أكتوبر أنه "إذا كان أي شخص، بما في ذلك سياسي ما، يقول أشياء يمكن أن تدعو إلى العنف أو تتسبب بأضرار جسدية ... فسوف نزيل هذا المحتوى".

ونشر ترامب يوم الخميس تغريدة يؤيد بها زوكربيرغ بعد أن ظهر الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك في مقابلة على فوكس نيوز انتقد فيها قرار تويتر للتحقق من تغريدات الرئيس حول الاقتراع عبر البريد في كاليفورنيا.