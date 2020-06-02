اندماج منصة "بيوت" و"دوبيزل" في صفقة جديدة.. هذه قيمتها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت مجموعة "إيميرجنغ ماركتس بروبرتي"، (EMPG)، التي تتخذ من دبي مقراً لها وتمتلك منصة "بيوت" العقارية، وشركة OLX، المالكة لمنصة "دوبيزل" للإعلانات المبوبة، عن دمج عملياتهما في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا لتشكيل شركة تبلغ قيمتها مليار دولار.

وتتضمن الاتفاقية جولة استثمارية قيمتها 150 مليون دولار، بقيادة المساهمين الحاليين في مجموعة EMPG ومجموعة OLX، لتصبح شركة OLX بهذا الاندماج أكبر مساهم منفرد لشركة EMPG بحصة أسهم تقدر بـ39٪، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية.

وستدير شركة EMPG كلاً من "دوبيزل" و"بيوت" في الإمارات العربية المتحدة، بينما تتواجد الشركة حول العالم في باكستان تحت علامة "زمين"، وفي بنغلاديش تحت علامة "بي بروبرتي"، وفي المغرب وتونس تحت علامة "مبوب"، وفي تايلاند تحت علامة " كايدي".

بالإضافة إلى "دوبيزل"، ستندمج جميع أعمال OLX في مصر ولبنان وباكستان وبعض دول مجلس التعاون الخليجي تحت جناح EMPG.

وقال عمار مالك، المدير الإداري لمدينة دبي للإنترنت، حيث انطلقت منصة "بيوت" و"دوبيزل"، إنه رغم الأوقات الاستثنائية التي نشهدها، "أظهرت دبي جاذبيتها كوجهة استثمارية دولية. لقد خلقت بنيتنا التحتية وبيئة عملنا الملائمة نظاماً بيئياً يمكن رواد الأعمال من توسيع نطاق مشاريعهم في مجتمع يضم الجميع، من الشركات الناشئة إلى الشركات التي تظهر على قائمة فورتشن 500".