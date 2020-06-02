ممثل مفوضية اللاجئين في اليمن لـCNN: لم نحصل على 30% من احتياجاتنا المالية ونتطلع لمؤتمر الرياض

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تعهدت الدول المشاركة في مؤتمر المانحين لليمن بتقديم 1.35 مليار دولار وهو المبلغ الذي لا يغطي ما طلبته الأمم المتحدة التي تطمح لدعم يصل إلى 2.4 مليون دولار لمساعدة الهيئات المعنية بتقديم المساعدات الإنسانية للبلد الذي مزقته الحرب.

وقدمت الدول المشاركة 30 تعهدا خلال المؤتمر الذي استضافته السعودية "عن بعد" بالاشتراك مع الأمم المتحدة، وكانت التعهدات الأكبر من السعودية وألمانيا وبريطانيا.

وتعهدت السعودية بمنح 500 مليون دولار مقابل 137 مليون دولار من جانب ألمانيا و197 مليون دولار من بريطانيا و78 مليون دولار من المفوضية الأوروبية وفقا لما ذكره ممثلو هذه الدول في المؤتمر، في حين كانت قد تعهدت أمريكا في 6 مايو/أيار بالتبرع بـ225 مليون دولار لدعم برامج الغذاء في اليمن.

ويحظى اليمن بأكبر عملية إغاثة حول العالم وذلك بسبب تأثر ملايين المواطنين بالصراع العسكري الذي تشهده البلاد منذ سنوات، ولكن لم تتجاوز المساعدات التي جُمعت هذا العام 500 مليون دولار، على عكس العام الماضي الذي وصل حجم المساعدات فيه إلى 2.6 مليار دولار في نفس هذا الوقت من ذلك العالم.