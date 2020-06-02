بعد إطلاق سبيس إكس.. إيلون موسك يجني 770 مليون دولار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حقق الرئيس التنفيذي لشركة تسلا وسبيس إكس حلم طفولته بإطلاق رائدي فضاء أمريكيين إلى الفضاء للمرة الأولى.. ولكن، رحلة الفضاء هذه لم تكن الإنجاز الوحيد بالنسبة لإيلون موسك، إذ أنه تلقى أيضاً 1.68 مليون من خيارات الأسهم التي بلغت قيمتها 770 مليون دولار.

وبموجب خطة تعويض وافق عليها المساهمون في تسلا قبل عامين، يمكن لموسك ممارسة خيارات لشراء 1.7 مليون من أسهم تسلا مقابل 350.02 دولار لكل سهم، أي بأقل من نصف سعر السهم الحالي.

وقد حصل موسك على المنحة نظراً لتحقيق شركته بعض الأهداف التشغيلية ووصول قيمتها السوقية إلى أكثر من 100 مليار دولار على مدى 6 أشهر.

ولكن موسك لم يمارس خيارات الشراء بعد، وهو أمر متوقع، إذ أن المديرين التنفيذيين الذين يتلقون الخيارات، لا يمارسونها عادة حتى توشك على الانتهاء أو في حال نووا بيع الأسهم على الفور.

ويمتلك موسك حوالي 38.7 مليون سهم من أسهم تسلا، ما يمثل حصة تبلغ حوالي 20.8٪ في الشركة التي بلغت قيمتها 32.3 مليار دولار عند إغلاق التداول يوم الجمعة.