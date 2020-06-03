هل تفكّر في تأسيس شركة في الإمارات؟ هذا ما عليك معرفته..

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يلعب روّاد الأعمال دوراً مهماً في تنمية اقتصاد دولة الإمارات، إذ يساعدون في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الابتكار. وتشهد الدولة نمواً متواصلاً لقطاع ريادة الأعمال، فرغم التحديات التي تفرضها عملية تأسيس شركة جديدة، يتطلع العديد من روّاد الأعمال إلى تنمية شركاتهم الناشئة.

ويكشف استبيان أن حوالي 70٪ من سكان الإمارات يفضلون تأسيس عمل خاص بهم إذا سنحت لهم الفرصة لذلك. ولكن، ما مدى صعوبة تأسيس شركة في دولة الإمارات؟ وما هي الأمور التي تحتاجها لبدء عمل خاص بك؟ وما هي أكبر التحديات التي يواجهها روّاد الأعمال في الدولة؟

كما أظهرت نتائج الاستبيان بأن 64٪ من الموظفين حالياً يفكرون في تأسيس شركاتهم الخاصة، فيما صرح 23٪ أنهم حاولوا تأسيس عمل خاص بهم في الماضي، في حين أن 4٪ فقط لم يفكروا بالأمر من قبل.

وعندما سُئل المشاركون عن أسباب تفضيلهم العمل لحسابهم الخاص، برزت الرغبة في إيجاد نوع من التوازن بين الحياة المهنية والشخصية (50٪) وتحقيق الذات (44٪) والقدرة على خدمة المجتمع (43٪) كأهم 3 دوافع، يليها عدم الرغبة في العمل تحت إشراف المدراء (35٪) وتحقيق عائد مالي أكبر (34٪).

ويبدو أن الواقع لا يختلف كثيراً لدى الأشخاص الذين يديرون أعمالهم الخاصة، فعندما سُئل المشاركون في الشرق الأوسط عن الأسباب التي دفعتهم لتأسيس أعمالهم التجارية، تضمنت الإجابات: تحقيق دخل أعلى (36٪)، وتحقيق توازن أفضل بين الحياة المهنية والشخصية (35٪) والاستقلالية في تحقيق الإنجازات المرغوبة (31٪). أما بالنسبة للأشخاص الذين يفضلون العمل في الشركات في الإمارات، فقد تمثلت الأسباب الرئيسية لتفضيلهم في الرغبة بالحصول على دخل منتظم (51٪) وتعلم مهارات جديدة (49٪).

قطاع ريادة الأعمال في الإمارات

تشهد الإمارات نمواً متواصلاً لقطاع ريادة الأعمال، حيث يظهر الاستبيان أن ريادة الأعمال أصبحj أكثر شعبية من أي وقت مضى، رغم التحديات التي تفرضها عملية تأسيس شركة جديدة، فالعديد من روّاد الأعمال يتطلعون إلى تنمية شركاتهم الناشئة وتأسيس شركات جديدة. وبينما صرح أكثر من ثلث المجيبين (36٪) في الشرق الأوسط أن طموحاتهم فيما يتعلق بتنمية أعمالهم تتركز على بلد إقامتهم، أشار 23٪ بأنهم يطمحون للتنافس على المستوى العالمي.

ومن بين العاملين لحسابهم الخاص في المنطقة، أظهر الاستبيان بأن 36٪ ما زالوا في مرحلة التأسيس، في حين أشار 26٪ إلى أن أعمالهم ثابتة ولكن الأداء ليس جيداً. من ناحية أخرى، صرح 16٪ من المجيبين بأن أعمالهم مستقرة والأداء جيد.

يعتبر توفير رأس المال اللازم للبدء (61٪) والربح/ الدخل غير المؤكد (42٪) من أهم التحديات التي يفكر بها المجيبون في الإمارات عند الشروع بتأسيس شركتهم الخاصة.

ومن بين القطاعات الأكثر جذباً لروّاد الأعمال في الإمارات المنتجات والسلع الاستهلاكية سريعة التداول (9٪)، والتجارة والبيع بالتجزئة (7٪) وتكنولوجيا المعلومات والإنترنت والتجارة الإلكترونية (7٪).

التصور العام لقطاع ريادة الأعمال

أظهر الاستبيان التأثير الإيجابي لريادة الأعمال على المجتمعات والاقتصاد، حيث يبدو التصور العام لريادة الأعمال في المنطقة إيجابي للغاية، فقد صرّح المجيبون في الإمارات أن روّاد الأعمال يسعون دوماً لاكتشاف الفرص الجديدة (84٪) ويساهمون في خلق وظائف جديدة (87٪).

وتمثلت أفضل النصائح التي قدمها المجيبون لرواد الأعمال في المنطقة في عدم الخوف من الفشل (44٪) وإجراء قدر كبير من أبحاث السوق (12٪). ويعتقد أكثر من ربع المجيبين (28٪) أن الابتكار هو مفتاح نجاح روّاد الأعمال، يليه توافر رأس المال (23٪) وتوظيف الأشخاص المناسبين (21٪).