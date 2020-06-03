دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت السلطات المصرية، الأربعاء، تحقيق كشف بترولي جديد في منطقة أبوسنان بالصحراء الغربية وفقا لما نقلته بوابة الأهرام المصرية.

وذكرت الأهرام بتقريرها: "تحقق الكشف بعد حفر البئر السالمية - 5 ووضعها على خريطة الإنتاج بمعدل 4100 برميل زيت خام و18 مليون قدم مكعب غاز يومياً، ويقع الكشف الجديد في طبقة الخريطة الجيولوجية على عمق 14400 قدم".

جاء ذلك وفقا لما نقلته الأهرام على لسان طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية تلقاه من الجيولوجي أشرف أبو زينة، رئيس شركة برج العرب للبترول، والتي تمثل الكيان المشترك القائم بالعمليات في منطقة امتياز أبوسنان نيابة عن هيئة البترول وشركة كويت إنرجى مصر.

وألقت تقرير الأهرام الضوء على أنه "سبق للشركة تحقيق كشف بترولي كبير في شهر ديسمبر 2019 في البئر الاستكشافية ASH-2 والذى تم وضعه على الإنتاج بمعدل 7 آلاف برميل من الزيت الخام، و 10 ملايين قدم مكعب غاز".