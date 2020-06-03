سيناتور يحذر من دخول هواوي الصينية لشبكة 5G ببريطانيا

أمور كانت من الخيال.. هذا ما ستوفره تكنولوجيا الجيل الخامس

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—حذّر السيناتور الجمهوري، توم كوتون، بريطانيا من المخاطر المحتملة على دخول شركة الاتصالات الصينية هواوي إلى السوق المحلية وبناء جزء من الجيل الخامس الجديد لشبكات الاتصال "5 جي".

وحذر السيناتور الأمريكي من أن التعاون العسكري مع بريطانيا قد يتأثر إذا ما أقدمت بريطانيا على تنفيذ خطط تسمح بموجبها للشركة الصينية ببناء جزء من شبكة الجيل الخامس في البلاد.

وقال كوتون: "قد يؤثر ذلك (بناء هواوي لجزء من الشبكة في بريطانيا) على قدراتنا التقنية لمشاركة بعض المصادر والطرق، على سبيل المثال يقول لنا المهنيون بأن طيارينا وأكثر طائراتنا تطورا قد تكون في خطر في دولة تستخدم هواوي.."

وعند سؤال السيناتور عما إذا كان بناء هواوي لشبكة الجيل الخامس سيؤثر على المفاوضات التجارية بين أمريكا وبريطانيا، أجاب: "هذا ممكن لأن تكنولوجيا الجيل الخامس حيوية جدا ليس فقط بالنسبة لأمننا بل أيضا بالنسبة لازدهارنا".

ويذكر أن رئيس الوزراء البريطاني، بومريس جونسون قد أعلن في وقت سابق عن سقف 35% على مشاركة هواوي، إلا أنه يخضع لضغوطات شديدة من قبل بعض المشرعين من حزبه لحظر الشركة الصينية بالكامل.