كيف أثر انهيار أسعار النفط الأمريكي على أسواق الخليج؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— طغى اللون الأخضر على أبرز مؤشرات النفط الخليجية، مطلع تداولات الأربعاء، بارتفاعات تفاوتت نسبها متأثرة بارتفاع أسعار الخام الأمريكية.

مؤشر الخام الأمريكي الخفيف ارتفع بنسبة 2.55% محققا 0.94 نفطة، في حين ارتفع خام برنت بنسبة 1.74% محققا 0.69 نقطة، الأمر الذي انعكس إيجابيا على إقبال المستثمرين، الأمر الذي انعكس تباعا على أبرز أسواق الخليج.

فيما يلي نستعرض لكم مؤشرات التداول بأبرز أسواق الخليج، صباح الاربعاء حتى كتابة هذا التقرير:

- السعودية: حقق مؤشر الطاقة في المملكة ارتفاعا في بداية التداولات، بنسبة 0.09% ليصل إلى 4,987 نقطة.

- الكويت: حقق مؤشر النفط والغاز ارتفاعا بنسبة 0.09% ليصل على 1,021 نقطة.

- أبوظبي: حقق مؤشر الطاقة ارتفاعا بنسبة 0.65% ليصل إلى 1،367 نقطه.

وفيما يلي نستعرض لكم أبرز التعليقات التي تداولها النشطاء على صفحاتهم بتويتر: