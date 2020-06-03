دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت تركيا خريطة حقول جديدة في شرق البحر المتوسط، قائلة إنها أخطرت الأمم المتحدة بها من أجل الحصول على رخصة التنقيب عن الطاقة، وسط اعتراضات من اليونان.

وقالت وكالة أنباء الأناضول الرسمية إن السفير تشاغطاي أرجياس، مدير الحدود البحرية والجوية في وزارة الخارجية التركية، ذكر ذلك، ونشر خريطة الحقول الجديدة في تغريدة له عبر تويتر، الثلاثاء.

وأشارت الأناضول إلى أن أنقرة تقدمت في وقت سابق بطلب للأمم المتحدة لحصول شركة البترول التركية (تباو)، على رخصة التنقيب في حقول إضافية بشرق البحر المتوسط.

وفي موقع الخارجية التركية، علق المتحدث باسم الوزارة، حامي أقصوي، على تصريحات وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، بشأن طلب شركة البترول التركية تراخيص المسح الزلزالي وأنشطة الحفر.

وذكر أقصوي أن "مناطق الترخيص الجديدة تقع داخل الجرف القاري التركي على النحو المعلن للأمم المتحدة"، مُضيفا أن بلاده "ستواصل بحزم ممارسة حقوقها السيادية على المنطقة التي أعلنا عنها مرارًا وتكرارًا".

وفي نوفمبر تشرين الثاني، وقعت تركيا وحكومة الوفاق الليبية مذكرتي تفاهم، واحدة للتعاون العسكري، والأخرى تسمى "الصلاحيات البحرية"، التي بموجبها قررت أنقرة التوسع في عمليات التنقيب بالبحر المتوسط بعيدًا عن حدودها البحرية.

وأثارت المذكرتان غضبًا إقليميًا، لا سيما في مصر واليونان وقبرص، التي وصفت التوقيع عليهما بأنه "غير شرعي".

ويشار إلى أن تركيا تستدعي مذكرة التعاون العسكري مع حكومة الوفاق كسند في دعم الأخيرة بشكل علني. ومنذ أبريل نيسان 2019، تشهد ليبيا معارك شبه يومية بين "الوفاق" وما يسمى "الجيش الوطني الليبي"، بقيادة الجنرال خليفة حفتر، التي تحاول السيطرة على العاصمة طرابلس، رُغم هزائم مُنيت بها مؤخرًا.