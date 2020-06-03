المنتدى الاقتصادي العالمي يؤكد استمرارية دورته في العام 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد المنتدى الاقتصادي العالمي السنوي عن المضي في دورته القادمة كما هو مخطط لها في يناير/كانون الثاني من العام 2021.

ووفقاً لما ذكره المنتدى، فإن دورة العام المقبل سيكون موضوعها "إعادة الضبط الكبرى" حيث ستركز على "التزام ببناء أسس نظام اقتصادي واجتماعي مشترك وعاجل من أجل مستقبل أكثر عدلاً واستدامة ومرونة".

كما سيركز لحدث أيضاً علي موضوع تغير المناخ، حيث قال كلاوس شواب، مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي، إنه يعلم أن "تغير المناخ سيكون الكارثة العالمية القادمة مع عواقب أكثر تأثيراً على البشرية".

ومن المقرر أن يتضمن الحدث، الذي يشهد تجمّع قادة العالم وكبار المديرين التنفيذيين ورجال الأعمال في مدينة دافوس السويسرية، اجتماعات افتراضية بمساهمات من شباب في 400 مدينة حول العالم.