الكويت تطمح لخفض نسب العمالة الوافدة في البلاد بأكثر من النصف

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قال رئيس الوزراء الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، إن بلاده تعاني من خلل في التركيبة السكّانية يتمثل بنسبة عمالة وافدة تشكل 70٪ من تعداد السكّان البالغ عددهم حوالي 4,800 مليون نسمة، مشيراً إلى أن الحكومة تعتزم خفضها على "مراحل" بحوالي النصف.

وقال رئيس الوزراء الكويتي في لقاء صحفي يوم الأربعاء، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن الوضع المثالي للتركيبة السكانية هو "أن تشكل نسبة الكويتيين 70٪ ونسبة غير الكويتيين 30٪، ولذا فإن أمامنا تحد كبير في المستقبل هو معالجة خلل التركيبة السكانية".

وذكر رئيس الوزراء الكويتي أن عدد العمالة المنزلية في الكويت يبلغ حوالي 750 ألف عامل، ما يشكل حوالي نصف عدد الكويتيين، مضيفاً أن "ملف التركيبة السكانية بحاجة إلى وقت يتم خلاله تقسيم الملف إلى مراحل حتى الوصول إلى تعديل نهائي للخلل بالتركيبة السكانية مستقبلاً".

وقال رئيس الوزراء إنه يمكن للكويتيين المساهمة في معالجة هذا الخلل من خلال توليهم "جميع الأعمال في كافة المهن".

وكان قد قدم نواب في مجلس الأمة الكويتي في نهاية شهر مايو/ أيار مقترحاً تشريعياً لتعديل التركيبة السكانية في البلاد، حددت فيه نسب أوزان الجنسيات مقارنة مع عدد المواطنين الكويتيين، لتكون نسبة الجنسية الهندية 15٪، والمصرية 10٪، والفلبينية 10٪، والسريلانكية 10٪، والبنغلادشية 5٪، والنيبالية 5٪، والفيتنامية 5٪، والباكستانية 5٪، أما باقي الجنسيات فلا تزيد عن 3٪.

ويحظر مشروع قانون "التركيبة السكانية" على الجهات الحكومية تجديد إقامة العمالة الوافدة، إضافة إلى منع تغيير الإقامات من منزلية إلى أهلية، أو تحويل سمات الزيارة إلى إقامات عمل أو التحاق بعائل.